Classifica Serie A aggiornata dopo Verona-Cagliari (10^ giornata)

Classifica Serie A: la 10^ giornata di campionato

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – La classifica aggiornata della Serie A dopo Verona-Cagliari 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Mattia Zaccagni. Nella ripresa il primo sigillo in campionato di Razvan Marin rimette il punteggio in parità.

Milan 23

Inter 21

Juventus 20*

Sassuolo 18

Napoli 17**

Roma 17

Lazio 17

Hellas Verona 16

Atalanta 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria 11

Udinese 10

Spezia 10

Benevento 10

Parma 9

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2

* 3 punti a tavolino

** 1 punto di penalizzazione

