Classifica Serie A aggiornata dopo Napoli-Milan (8^ giornata)

Classifica Serie A: la 8^ giornata di campionato

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – La classifica aggiornata della Serie A dopo Napoli-Milan 1-3, penultima gara della 8^ giornata del massimo campionato. Il match è stato deciso da una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Un gol per tempo per lo svedese che sale a quota 10 gol in campionato. Per il Napoli gol di Mertens. Nel finale rete di Jens-Petter Hauge che chiude il match.

Milan 20

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16*

Inter 15

Napoli 14**

Atalanta 14

Lazio 14

Hellas Verona 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Bologna 9

Spezia 9

Benevento 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino 5

Genoa 5

Crotone 2

* 3 punti a tavolino

** 1 punto di penalizzazione

