Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Torino (17^ giornata)

Classifica Serie A: la 17^ giornata di campionato

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – La classifica aggiornata della Serie A 2020-2021 dopo Milan-Torino, gara valida per la 17^ giornata andata in scena stasera a ‘San Siro‘ e terminata 2-0 per il Diavolo grazie ai gol di Rafael Leão al 25′ e di Franck Kessié al 36′ su calcio di rigore.

Milan 40

Inter 36

Roma 33

Atalanta 31*

Juventus 30*

Sassuolo 29

Napoli 28*

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese 16 *

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Genoa 14

Parma 12

Torino 12

Crotone 9

*una partita in meno

