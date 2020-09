Classifica Serie A aggiornata dopo Inter-Fiorentina (2^ giornata)

Classifica Serie A: la 2^ giornata di campionato

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – La 2^ giornata è iniziata con l’anticipo Torino-Atalanta, gara delle ore 15:00 dello stadio ‘Olimpico – Grande Torino‘. I granata di Marco Giampaolo hanno perso contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini: il match è terminato 2-4 per i bergamaschi. Esordio vincente per Filippo Inzaghi con un pirotecnico 2-3 al ‘Marassi’ contro la Sampdoria. Parte con il piede giusto anche la Lazio, che batte il Cagliari in trasferta per 2-0. Nel posticipo del sabato un ‘pazza Inter’ vince contro la Fiorentina per 4-3. Ecco come cambia la classifica dopo i match del sabato.

Genoa 3

Atalanta 3

Verona 3

Juventus 3

Milan 3

Napoli 3

Fiorentina 3

Lazio 3

Benevento 3

Inter 3

Cagliari 1

Sassuolo 1

Spezia 0

Udinese 0

Torino 0

Bologna 0

Parma 0

Crotone 0

Roma 0

Sampdoria 0

