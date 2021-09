Classifica Serie A, 5a giornata: risultati in continuo aggiornamento

Risultati e classifica del prossimo turno di Serie A, la 5a giornata. Articolo in costante aggiornamento, anche con i marcatori delle partite

La classifica di Serie A dopo la 5a giornata vede al comando il Napoli, grazie alla super vittoria contro l'Udinese per 4-0. Roma e Milan, infatti, non hanno trovato i tre punti contro Verona e Juventus. I bianconeri, con soli due punti all'attivo, si trovano al momento al 18° posto in classifica. Queste le partite e risultati della quinta giornata e sotto la classifica.