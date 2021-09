Classifica Serie A, 4a giornata: risultati in continuo aggiornamento

Risultati e classifica del prossimo turno di Serie A, la 4a giornata. Articolo in costante aggiornamento, anche con i marcatori delle partite

La classifica di Serie A dopo la 3a giornata vede al comando 3 squadre, tutte con nove punti. A punteggio pieno, infatti, dopo tre giornate ci sono Milan, Napoli e Roma, in rigoroso ordine alfabetico. Già molto attardata la Juventus, con un solo punto. Questo turno di Serie A regala un big match interessante come Juventus-Milan, in programma domenica 19 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.