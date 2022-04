Classifica Serie A, 31a giornata: tutti i risultati

Risultati e classifica della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

La classifica di Serie A dopo la 30a giornata vede al comando il Milan, vittorioso nella trasferta di Cagliari per 1-0 grazie al gol di Bennacer. Secondo in classifica il Napoli, fresco di vittoria in rimonta contro l'Udinese. Mentre l'Inter, al terzo posto con una gara da recuperare, ha pareggiato in casa contro la Fiorentina. Queste le partite e risultati della 31^ giornata e sotto la classifica.