Classifica Serie A, 29a giornata: tutti i risultati

Risultati e classifica della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

La classifica di Serie A dopo la 28a giornata vede al comando il Milan, che ha battuto nello scorso weekend il Napoli al 'Maradona', a +2 sull'Inter anche se i nerazzurri hanno una partita in meno. Oggi via alla 29a giornata che vede in campo sia i rossoneri sia la Juventus. Queste le partite e risultati della 29^ giornata e sotto la classifica.