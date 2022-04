Classifica Marcatori Serie A 2021-2022: 35^ giornata

È stato Cristiano Ronaldo il vincitore della classifica marcatori della Serie A 2020-21. Ecco la classifica live della stagione 2021/22

È Cristiano Ronaldo il vincitore della classifica marcatori della Serie A 2020/21 . L'attaccante della Juventus ha staccato tutti con 29 gol , di cui 6 su rigore. Secondo Lukaku dell'Inter (a quota 24), terzo Muriel (22). Un risultato sorprendente quello dell'atalantino, in rapporto alle partite in cui è partito titolare (appena il 42% delle volte).

Eccellente anche lo score di Vlahovic, fermatosi a quota 21 reti, e di Simy, i cui 20 gol realizzati non sono bastati al Crotone per salvarsi. In Top 10 anche Immobile, Insigne e Berardi e Lautaro Martinez. Solo 11esimo Zlatan Ibrahimovic, primo giocatore dell'AC Milan in classifica con 15 gol. Un bottino comunque niente male, viste le poche presenze messe insieme dallo svedese in questo campionato (appena 19).