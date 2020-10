Calendario Serie A – Risultati 2^ giornata e prossimo turno

CALENDARIO SERIE A

PARTITE E RISULTATI – Vincono tutte le grandi, eccezion fatta per i Campioni d’Italia in carica. L’Atalanta si impone 4-2 in casa del Torino, mentre l’Inter, al termine di un match incredibile, batte 4-3 a San Siro la Fiorentina. Risultato tennistico, 6-0, del Napoli sul Genoa, mentre vincono 2-0 fuori casa la Lazio (a Cagliari) ed il Milan (a Crotone). Il big match dello stadio ‘Olimpico‘, Roma-Juventus, termina invece 2-2. Successi esterni, infine, anche per Benevento (3-2 in casa della Sampdoria) e Sassuolo (4-1 a La Spezia) mentre vincono in casa Verona (1-0 sull’Udinese) e Bologna (4-1 sul Parma). Ecco il tabellone completo della 2^ giornata del massimo campionato.

