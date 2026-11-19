Rúben Amorim sta lasciando il segno sulla panchina del Milan. I risultati ottenuti nelle prime 11 giornate di Serie A hanno permesso al tecnico portoghese di entrare nella storia rossonera grazie a una statistica particolarmente significativa. Come evidenziato da Opta attraverso i propri canali social, l'allenatore ha raggiunto una media di 2,18 punti a partita: nessun altro tecnico del Diavolo aveva fatto meglio nell'era dei 3 punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994-1995 in poi.

Un dato che certifica l'impatto del portoghese sulla squadra e che assume ancora più valore se si considera il confronto con le precedenti gestioni. Dopo undici turni, infatti, il Milan ha raccolto 24 punti, 2 in più rispetto ai 22 conquistati da Massimiliano Allegri nello stesso momento della stagione precedente. La squadra si trova così al quarto posto, a 5 lunghezze dalla Lazio capolista, con la possibilità di continuare a inseguire le prime posizioni.

Soltanto Conte ha fatto meglio in Serie A

La statistica di Opta non riguarda soltanto la storia del Milan, ma permette anche di allargare lo sguardo all'intero campionato italiano. Considerando gli allenatori che hanno collezionato almeno cinque panchine in Serie A, soltantopresenta una media punti superiore a quella di Amorim.

L'ex tecnico del Napoli si trova infatti a quota 2,21 punti a partita, appena tre centesimi in più rispetto ai 2,18 del portoghese. Una distanza minima che rende ancora più significativo il rendimento dell'allenatore rossonero, attualmente secondo in questa particolare graduatoria. Alle sue spalle restano tutti gli altri tecnici del campionato che rispettano il requisito delle almeno cinque presenze.

Il confronto con Allegri e la proiezione a fine campionato

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Il confronto con la precedente stagione offre un ulteriore elemento di riflessione. Dopo 11 giornate, il Milan di Amorim ha ottenuto 2 punti in più rispetto alla squadra allenata da Allegri un anno fa. La media attuale del portoghese, se mantenuta per l'intero campionato, porterebbe aNaturalmente si tratta soltanto di un calcolo teorico, che non tiene conto delle difficoltà e delle oscillazioni inevitabili nel corso di una stagione. Il percorso è ancora lungo e il Milan dovrà dimostrare di poter mantenere questo ritmo anche nei momenti più complicati, soprattutto quando il calendario si farà più fitto.

Il dato, però, racconta una realtà incoraggiante: Amorim ha cominciato la propria avventura rossonera con un rendimento che nessun predecessore aveva raggiunto nell'era dei tre punti. Ora la sfida sarà trasformare questo avvio da record in risultati concreti, con l'obiettivo di riportare il Milan stabilmente ai vertici del calcio italiano.