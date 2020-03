UEFA – Champions ed Europa League, le probabili nuove date delle finali

NEWS DALL’ESTERO – Come riportato dalla stampa spagnola, in particolare da Marca, sebbene, oggi, non siano arrivate comunicazioni ufficiali in tal senso, la UEFA avrebbe deciso di spostare le date delle finali di Champions League ed Europa League.

Per quel che riguarda la Champions League (la cui finale si giocherà a Istanbul), la nuova data dovrebbe essere il 27 giugno (inizialmente era prevista per il 30 maggio). Per quel che riguarda invece l’Europa League (la cui finale si giocherà a Danzica), la nuova data dovrebbe essere il 24 giugno (inizialmente era prevista per il 27 maggio).

Ovviamente il tutto verrà modificato ulteriormente in base ad eventuali miglioramenti/peggioramenti legati alla situazione del Coronavirus. In questo senso, è ufficiale il rinvio di Euro 2020. Per sapere a quando è stata rinviata la competizione continua a leggere >>

