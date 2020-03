Serie A – Quando ripartono gli allenamenti? Il punto

NEWS SERIE A – Nonostante la ripresa del campionato di Serie A non sia ancora stata fissata (e comunque è lontana), alcune squadre stanno iniziando a riprogrammare la ripresa degli allenamenti.

Le date fissate dai club sono comunque suscettibili di aggiustamenti in corsa visto che la situazione Coronavirus è in divenire. Oltre a ciò, c’è da valutare anche la posizione dell’Assocalciatori, poco propensa a riprendere l’attività in questo periodo. Bisognerà vivere alla giornata, come ormai stanno facendo tutti gli italiani. Sta di fatto che il Milan di Stefano Pioli dovrebbe ritrovarsi a Milanello lunedì 23 marzo, mentre il Bologna di Sinisa Mihajlovic, dovrebbe farlo già domani. Ecco, come riportato da Sport Mediaset, quando le squadre di Serie A dovrebbero ricominciare l’attività sportiva (il condizionale è d’obbligo visto che le cose cambiano repentinamente in questi giorni difficili).

IL CALENDARIO DELLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI AGGIORNATO A STAMATTINA

Atalanta: data da destinarsi

Bologna: giovedì 19 marzo

Brescia: domenica 29 marzo

Cagliari: sabato 21 marzo

Fiorentina: data da destinarsi

Genoa: data da destinarsi

Inter: data da destinarsi

Juventus: data da destinarsi

Lazio: lunedì 23 marzo

Lecce: lunedì 23 marzo

Milan: lunedì 23 marzo

Napoli: data da destinarsi

Parma: giovedì 26 marzo

Roma: data da destinarsi

Sampdoria: data da destinarsi

Sassuolo: mercoledì 25 marzo

Spal: data da destinarsi

Torino: data da destinarsi

Udinese: lunedì 23 marzo

Verona: giovedì 26 marzo

Nel frattempo, Andrij Shevchenko in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha un consiglio per tutti i tifosi rossoneri su quale partita rivedere durante questi giorni di quarantena. Continua a leggere se vuoi seguire il suo consiglio >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android