Serie A – La classifica finale della Serie A 2019/2020 (FOTO)

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – La Serie A 2019/2020 si è appena conclusa. Ecco tutti i verdetti finali del campionato più lungo della storia italiana. Il Lecce non riesce nell’impresa, e retrocede in Serie B. Salvo invece il Genoa, vittorioso in casa contro l’Hellas Verona.

CLASSIFICA SERIE A FINALE

Juventus 83 (Campione d’Italia)

Inter 82

Atalanta 78

Lazio 78

Roma 70

Milan 66

Napoli 62

Sassuolo 51

Verona 49

Fiorentina 49

Parma 49

Bologna 47

Udinese 45

Cagliari 45

Sampdoria 42

Torino 40

Genoa 39

Lecce 35 *

Brescia 25 *

Spal 20 *

* SPAL, BRESCIA E LECCE RETROSCESSE IN SERIE B

CLASSIFICA MARCATORI: HA VINTO IMMOBILE >>>

CHIESA AL MILAN? LA RIVELAZIONE DI COMMISSO >>>

INSIDIE E RISCHI DEI TRE PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE >>>