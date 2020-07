Serie A – La classifica aggiornata dopo Roma-Inter (34^ giornata)

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – È finito il posticipo all’Olimpico, Roma-Inter, penultima partita della 34.a giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 2-2, con i nerazzurri subito in vantaggio con De Vrij, poi tra fine primo tempo e metà della ripresa pareggio e sorpasso giallorosso con Spinazzola e Mkhitaryan. Nel finale ingenuità di Spinazzola, rigore per l’Inter che Lukaku trasforma senza problemi.

Il Milan accorcia sulla Roma, recupera due punti e si avvicina: ora è a -2 dal quinto posto, valido per l’accesso diretto alla prossima Europa League. L’Inter invece può dire addio, quasi definitivamente, al sogno Scudetto. Anche se la Juventus deve ancora giocare, domani, contro la Lazio. Ma ecco come cambia la classifica della massima serie mentre è in svolgimento la 34^ giornata:

Juventus 77

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69

Roma 58

Napoli 56

Milan 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

Spal 19

