Serie A – Finire il campionato entro luglio: ecco le modalità

NEWS SERIE A – Sembra ormai tracciato quasi del tutto il destino della Serie A 2019/2020: si riprenderà a giocare. Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, l’ultima idea ricalcherebbe molto quella dell’Europeo che avrebbe dovuto svolgersi dal 12 giugno al 12 luglio.

La speranza è quella di tornare in campo il 31 maggio per giocare i recuperi, poi dal 4 giugno, partiranno le 12 giornate che mancano per chiudere la stagione. Le prime 6 giornate si disputerebbero in 3 turni giornalieri, con orari differenti (15.00, 18.00, 21.00), per 2 volte alla settimana. Mentre le rimanenti 6 giornate, vedranno ridursi le fasce orarie a 2 turni (evitando di giocare alle 15.00), aumentando contemporaneamente la spalmatura su 3 giorni.

