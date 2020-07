Serie A – La classifica aggiornata dopo Udinese-Juventus (35^ giornata)

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Al termine di Udinese-Juventus, gara dello ‘Stadio Friuli’ di Udine, finita 2-1 per i bianconeri di casa, gara valevole per la 35^ giornata di Serie A, ecco come cambia la classifica del massimo campionato:

CLASSIFICA SERIE A AGGIORNATA (35^ GIORNATA)

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 72

Lazio 69

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Fiorentina 43

Bologna 43

Parma 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24 *

Spal 19 *

* SPAL E BRESCIA RETROSCESSE ARITMETICAMENTE IN SERIE B

