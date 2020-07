Serie A – La classifica aggiornata dopo Juventus-Lazio (34^ giornata)

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – È finito il posticipo all’Olimpico, Juventus-Lazio, ultima partita della 34^ giornata. All’Allianz Stadium la sfida tra bianconeri e biancocelesti si è conclusa con ?. Nel primo tempo partita con ritmi bassi ma con due azioni pericolose: un palo per parte, di Alex Sandro prima e Ciro Immobile poi.

Nella ripresa si sblocca la partita con un episodio: fallo di mano in area biancoceleste e rigore per la Juventus. Dal dischetto Cristiano Ronaldo è infallibile, anche se Strakosha intuisce l’angolo. Il raddoppio è ancora di CR7, su assist facile di Dybala davanti la porta senza difendenti eccetto il portiere. La partita si apre grazie ad un erorre di Bonucci, che concede rigore: non sbaglia nemmeno Ciro Immobile, con Szczęsny che intuisce ma non para. Il portiere bianconero è protagonista poco dopo su una punizione diretta in porta di Milinkovic-Savic. Nei minuti di recupero la Juve riesce, con fatica, a gestire e porta a casa (Scudetto?) la vittoria.

Classifica Serie A aggiornata (34^ giornata)

Juventus 80

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69

Roma 58

Napoli 56

Milan 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

Spal 19

SERIE A – LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA >>>