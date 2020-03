Rinvio partite, la Roma non andrà a Siviglia per l’Europa League

NEWS ROMA – Ora è ufficiale. Siviglia-Roma, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, va verso il rinvio perché le autorità locali non hanno concesso l’autorizzazione ai giallorossi di volare in Andalusia dall’Italia: misura restrittiva per evitare la diffusione del coronavirus. Lo ha comunicato la stessa Roma in un tweet ufficiale:

“L’A.S. Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”, si può leggere sul tweet. In merito Inter-Getafe, invece, ha sbottato il Presidente del club iberico contro la UEFA: leggi qui le sue importanti dichiarazioni!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android