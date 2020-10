ULTIME NOTIZIE CALCIO – Brutta notizia per il mondo dello sport. E’ morto Gianfranco De Laurentiis, storico giornalista della Rai. Aveva 81 anni. Tra i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore anche quello di Gabriele Gravina, presidente della Figc: “Salutiamo un amico del calcio che ha raccontato le gesta di tanti campioni con garbo e professionalità. È stato per diversi anni un punto di riferimento per tutti gli italiani”.

TARE: “DIFFICILE RIFIUTARE IL MILAN” >>>