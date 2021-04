Mondiali Qatar 2022, diritti tv assegnati a Rai e Amazon / Calcio News

Assegnati i diritti televisivi per quanto riguarda la trasmissione del Mondiale 2022 in Qatar. La spuntano Rai e Amazon

Secondo quanto riporta 'Calcio e Finanza' sono stati assegnati i diritti tv per quanto riguarda i Mondiali del 2022 che andranno in scena in Qatar. Alla Rai il 'pacchetto B1', che comprende la trasmissione di 28 partite in chiaro, comprese semifinali e finale, con diritto di prima scelta. Ad Amazon, invece, 36 partite più semifinali e finale che andranno in onda in streaming. Per quanto riguarda la Nazionale Italiana, dovrebbe valere la solita regola, che vede l'emittente statale trasmettere tutte le partite in chiaro.