Lega Calcio, avviso all’Assocalciatori: “Entro lunedì piano di riduzione stipendi”

NEWS SERIE A – Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it’, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, rispettivamente Presidente ed amministratore delegato della Lega Calcio, hanno sentito Damiano Tommasi, Presidente dell’Assocalciatori in conference call, avvisandolo che, entro lunedì, l’AIC riceverà il piano collettivo per la riduzione degli stipendi dei calciatori visto il blocco del calcio italiano a causa della pandemia da coronavirus.

Il piano, che è nella fase finale della sua elaborazione, prevederebbe secondo la versione online della ‘rosea’, una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare.

