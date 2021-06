Europei 2021, la guida: date, sedi, formula, gironi e dove vederli in tv

Rinviati l'anno scorso a causa del lockdown totale dovuto alla pandemia da coronavirus, finalmente ecco gli Europei di calcio. La rassegna, in quest'edizione, prevede la partecipazione di 24 Nazionali. L'ultima edizione giocata, nel 2016, fu vinta dal Portogallo: i lusitani sconfissero 1-0 in finale la Francia grazie ad un gol di Eder. L'Italia, all'epoca diretta dal C.T. Antonio Conte, fu eliminati ai quarti di finale, ai calci di rigore, dalla Germania. Vediamo, in questa guida, tutto ciò che c'è da sapere sui Campionati Europei.