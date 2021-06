Europei 2021, dove vedere le partite in tv: Sky o Rai? | Calcio News

Le 51 partite dei Campionati Europei saranno trasmesse su Sky e sulle reti Rai. Ecco come sono suddivise le partite tra le due emittenti

I Campionati Europei , in programma dall'11 giugno all'11 luglio , si disputano a distanza di un anno a causa della pandemia da coronavirus. Sono 51 le partite previste dalla manifestazione che, come sempre, vedrà una prima fase a gironi. Successivamente, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Tutte e 51 le partite degli Europei saranno trasmesse da Sky, tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre. Di queste 51 gare, 24 saranno in esclusiva soltanto sulle reti Sky. Le altre 27 partite, invece, saranno trasmesse, in esclusiva ed in chiaro per tutti, anche sulla Rai, televisione di stato. Tra queste, tutte le partite della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, le due semifinali e la finale di 'Wembley'.