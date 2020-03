Europa League – Ufficiale: Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si giocano

NEWS DALL’ESTERO – Le gare di Europa League che vedono impegnate le squadre italiane, Siviglia-Roma e Inter-Getafe, non si giocheranno. Adesso è ufficiale: lo ha comunicato la UEFA con una nota pubblicata sul proprio sito web.

“Come risultato delle restrizioni sui viaggi tra Italia e Spagna imposte ieri dalle autorità spagnole – si legge nella nota UEFA -, Siviglia-Roma e Inter-Getafe, previste per domani, giovedì 12 marzo 2020, non avranno luogo. Ulteriori informazioni sui match verranno comunicate successivamente”.

Partite rinviate, dunque, per ora a data da destinarsi e, crediamo, difficili da recuperare in breve tempo vista la richiesta perpetrata dall’associazione calciatori italiana e da quella spagnola. Di cosa si tratta? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

