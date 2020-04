Coronavirus – UEFA, ipotesi Champions ed Europa League in estate

NEWS DALL’ESTERO – Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, dalla riunione, ancora in corso, della UEFA in conference call con i segretari delle 55 Federazioni, è emersa la volontà di terminare le coppe europee, Champions League ed Europa League, in estate, nei mesi di luglio ed agosto, lasciando spazio, in precedenza, alla conclusione dei campionati nazionali.

Un primo segnale di disponibilità in tal senso, ha riportato la versione online della ‘rosea‘, è il nuovo rinvio dei playoff delle Nazionali che devono promuovere ancora quattro squadre alle fase finale dei Campionati Europei che, come noto, sono stati spostati all’estate 2021. Niente mese di giugno: tutto verrà rinviato all’inizio di settembre liberando slot preziosi per i campionati, Serie A inclusa. PER SCOPRIRE FAKE NEWS E BUFALE SUL CORONAVIRUS, GUARDA IL VIDEO >>>

