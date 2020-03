Coronavirus – Bayern Monaco, dirigenza e giocatori si tagliano lo stipendio

NEWS DALL’ESTERO – I giocatori e l’intera dirigenza del Bayern Monaco hanno deciso di tagliarsi lo stipendio del 20% in segno di solidarietà, verso tutti gli impiegati del club che lavorano dietro le quinte e che non sono esposti mediaticamente.

Tutto questo per far sì che non vengano penalizzati troppo dall'interruzione del campionato a causa del Coronavirus. Un bel gesto verso i propri dipendenti da parte del Bayern Monaco. A riportare la notizia è 'Sport Mediaset'.

