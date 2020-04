Cannavaro a Balotelli: “Ti volevo in Cina, ma hai chiesto troppi soldi”

ULTIME NEWS – Fabio Cannavaro e Mario Balotelli, durante una diretta Instagram, hanno parlato del più e del meno toccando anche l’argomento Cina.

Cannavaro, che ormai da diverse stagioni allena in Cina, ha raccontato il suo tentativo di convincere Balotelli a raggiungerlo. L’ex capitano della nazionale italiana ha detto: “Mario, sarebbe stato l’ideale per te venire a giocare qui in una squadra al top in Asia, senza gli occhi puntati addosso come in Europa. Avresti potuto tornare a divertirti”. Allora ‘SuperMario’ ha risposto: “Sono io che aspettavo te in una squadra qui in Europa”. Cannavaro ridendo ha risposto ancora: “Hai chiesto troppi soldi…”.

