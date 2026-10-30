Sospiro di sollievo Maignan: un solo turno di stop dopo il rosso in Europa League

Testa al derby per il Milan, ma occhi anche sulle prossime partite di Europa League: arrivano notizie importanti a riguardo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Mike Maignan salterà solo la partita contro il Ferencvaros, quarta giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 5 novembre alle 18.45 a San Siro.

Un solo turno di squalifica dopo il rosso diretto subito in Bournemouth-Milan 3-0 per la manata in faccia al giocatore avversario Tyler Adams. Gesto non voluto: il portiere francese voleva semplicemente liberare spazio nell'area piccola sul corner avversario, ma ha preso in pieno volto l'avversario incidentalmente. Questo come spiegato da Maignan stesso:

"Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia".

Il portiere francese sarà quindi a disposizione per la trasferta del 26 novembre contro l'Olympiacos. Contro il Ferencvaros con tutta probabilità ci sarà spazio al giovane Lorenzo Torriani.

La corsa playoff del Milan: i punti necessari in Europa League

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Per il Diavolo una partita fondamentale per il perseguimento della competizione europea:

Se facciamo una media con le scorse stagioni servono tra i 6 e i 7 punti per qualificarsi ai playoff. Discorso diverso per la qualificazione diretta: facendo una media con le scorse stagioni servirebbero almeno altri 12 punti da conquistare, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.