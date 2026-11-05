Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Tabellino Milan-Ferencváros 0-2Terza sconfitta in quattro gare della League Phase per il Milan di Rúben Amorim: a 'San Siro', dopo il Benfica, passa anche il Ferencváros di Balázs Borbély con il medesimo risultato, 0-2. Si fa molto complicata, ora, con appena 3 punti sui 12 disponibili, la scalata dei rossoneri verso la qualificazione al prossimo turno dell'Europa League 2026-2027. A Milano, un Milan svagato nel primo tempo e pasticcione nella ripresa si fa infilare dalla doppietta di Lenny Joseph (52' e 66'): il primo gol dopo un pasticcio tra Koni De Winter e Lorenzo Torriani, il secondo in contropiede con la squadra di Amorim totalmente sbilanciata. La prossima trasferta europea, ad Atene contro l'Olympiacos, suona già di ultima spiaggia. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Ferencváros 0-2.
MILAN-FERENCVÁROS 0-2
Marcatori: 52' e 66' Joseph
MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara (46' Gila), Bartesaghi (68' Camarda); Musah (46' Moreira), Jashari (64' Modrić), Rabiot; Hutchinson, Ramos, Cisse (46' Pulisic). A disposizione: Bouyer, Pittarella, Vladimirov, Estupiñán, Comotto. Allenatore: Amorim.
FERENCVÁROS (4-2-3-1): Dibusz; Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu; A. Nagy; Corbu (93' Arzani); Bero (67' Madarász), Zachariassen (87' Maïga), Birmančević (87' Levi); Joseph (67' Yusuf). A disposizione: A. Varga, O. Nagy, Zohoré, Keïta, Rommens, Bagi, Z. Varga. Allenatore: Borbély.
Arbitro: Schnyder (SUI).
Ammoniti: 32' Cisse (M), 51' De Winter (M), 94' A. Nagy (F)
Espulsi: 77' Yusuf (F)
Note: nessuna.
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