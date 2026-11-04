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Per Lorenzo Torriani è arrivato il momento di una possibile svolta. Il giovane portiere del Milan è atteso dal primo minuto nella sfida contro il Ferencváros, in programma domani, giovedì 5 novembre. Come racconta Tuttosport, si tratterebbe della sua prima presenza da titolare con la prima squadra del Milan: un'opportunità importante per dimostrare il proprio valore e dare indicazioni sul suo percorso in rossonero.

Fino a questo momento, infatti, Torriani ha trovato spazio soltanto entrando a partita in corso, sempre in competizioni ufficiali. Il suo debutto risale al 17 settembre 2024, nella gara contro il Liverpool, mentre la seconda apparizione è arrivata il 3 dicembre dello stesso anno contro il Sassuolo. Più recentemente, è subentrato nella partita contro il Bournemouth dopo l'espulsione di Mike Maignan.

L'assenza di Terracciano apre nuove possibilità

La situazione dei portieri ha contribuito ad aprire uno spazio per il giovane estremo difensore. L'assenza prolungata di Pietro Terracciano può infatti permettergli di consolidare il proprio ruolo alle spalle di Maignan e di accumulare esperienza con la prima squadra.

La partita contro il Ferencváros rappresenta quindi un banco di prova significativo. Non sarà soltanto una possibilità per mettersi in mostra, ma anche un'occasione per capire quanto Torriani sia pronto a rispondere alle esigenze del Milan in una gara ufficiale.

Milan, in estate la decisione sul futuro di Torriani

La questione, però, va oltre la singola partita. Secondo Tuttosport, il Milan dovrà valutare in estate quale percorso intraprendere per il portiere. Il club dovrà capire se continuare a farlo crescere all'interno della rosa oppure individuare una soluzione che gli permetta di giocare con maggiore continuità.

Anche il percorso con la Nazionale Under 21 è diventato meno lineare. Dopo il debutto estivo, Torriani è finito momentaneamente più indietro nelle gerarchie del commissario tecnico Silvio Baldini, anche per la concorrenza di Lorenzo Palmisani, Diego Mascardi e Giovanni Daffara.

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Nel frattempo, il giovane continua ad allenarsi accanto a Maignan, un riferimento importante per la sua crescita. La possibilità di lavorare quotidianamente con un portiere di esperienza internazionale rappresenta un'opportunità, ma per completare il proprio percorso Torriani avrà bisogno anche di trovare spazio e continuità.

La sfida contro il Ferencváros può essere un primo passaggio importante. Il futuro non si deciderà in una sola notte, ma la prestazione offrirà al Milan nuovi elementi per valutare il percorso del suo giovane portiere.