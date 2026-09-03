Fuori Warren Bondo in cerca di cessione. Dentro tutti i big e i giovani Christian Comotto e Francesco Camarda. Date e orari delle 8 sfide visibili su Sky e NOW
Retroscena sulle ultime ore di mercato: il Milan ha fatto un tentativo per Scalvini
Il Milan di Rúben Amorim si tuffa ufficialmente nella nuova Europa League 2026-2027. Il club di Via Aldo Rossi ha depositato la lista UEFA ufficiale per la prima fase, con il maxi-girone unico a 36 squadre (League Phase). Tra le scelte del tecnico portoghese spicca un'unica, importante esclusione: il centrocampista francese Warren Bondo. Per lui il Diavolo conta di trovare una sistemazione last-minute in questi giorni nei mercati ancora aperti, come quello della Turchia.
Lista UEFA Milan 2026-2027: i convocati di Amorim (Lista A e Lista B)Le scelte del Milan seguono rigidamente i paletti imposti dal regolamento continentale. Nella Lista A figurano i big e i giocatori formati in Italia o nel vivaio (come Matteo Gabbia, i fratelli Terracciano, Koni De Winter e Alphadjo Cisse). Nella Lista B trovano spazio i giovani nati dopo il 1° gennaio 2005 che rispettano i criteri di permanenza nel club, inclusi i rientri dai prestiti di Christian Comotto e Francesco Camarda.
|Ruolo
|Giocatori LISTA A
|Giocatori LISTA B
|Portieri
|16 Maignan, 1 P. Terracciano
|37 Pittarella, 96 Torriani
|Difensori
|34 Gila, 46 Gabbia, 5 De Winter, 31 Pavlović, 23 Tomori, 13 Diawara, 2 Estupiñán, 42 F. Terracciano
|33 Bartesaghi, 35 Vladimirov
|Centrocampisti
|14 Modrić, 12 Rabiot, 30 Jashari, 80 Musah, 21 Chukwueze, 22 Moreira, 8 Loftus-Cheek, 56 Saelemaekers
|28 Comotto
|Attaccanti
|9 Ramos, 11 Pulisic, 70 Cisse, 20 Hutchinson
|73 Camarda
Calendario Europa League: date e orari delle partite del MilanIl cammino del Milan nella League Phase inizierà ufficialmente mercoledì 16 settembre 2026 a San Siro contro il Benfica e si chiuderà, sempre tra le mura amiche, il 28 gennaio 2027 contro i campioni dell'Ararat-Armenia. Tutte le sfide dei rossoneri saranno trasmesse in diretta televisiva e streaming sui canali di Sky e NOW.
|Data e Ora
|Partita
|Fase
|Mercoledì 16 settembre, ore 21:00
|Milan-Benfica
|League Phase - Giornata 1
|Giovedì 15 ottobre, ore 18:45
|RB Salisburgo-Milan
|League Phase - Giornata 2
|Giovedì 22 ottobre, ore 21:00
|Bournemouth-Milan
|League Phase - Giornata 3
|Giovedì 5 novembre, ore 18:45
|Milan-Ferencváros
|League Phase - Giornata 4
|Giovedì 26 novembre, ore 18:45
|Olympiacos-Milan
|League Phase - Giornata 5
|Giovedì 10 dicembre, ore 21:00
|Milan-Sunderland
|League Phase - Giornata 6
|Giovedì 21 gennaio, ore 21:00
|Levski Sofia-Milan
|League Phase - Giornata 7
|Giovedì 28 gennaio, ore 21:00
|Milan-Ararat-Armenia
|League Phase - Giornata 8
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