Il Milan di Rúben Amorim si tuffa ufficialmente nella nuova Europa League 2026-2027. Il club di Via Aldo Rossi ha depositato la lista UEFA ufficiale per la prima fase, con il maxi-girone unico a 36 squadre (League Phase). Tra le scelte del tecnico portoghese spicca un'unica, importante esclusione: il centrocampista francese Warren Bondo. Per lui il Diavolo conta di trovare una sistemazione last-minute in questi giorni nei mercati ancora aperti, come quello della Turchia.

Lista UEFA Milan 2026-2027: i convocati di Amorim (Lista A e Lista B)

Ruolo Giocatori LISTA A Giocatori LISTA B Portieri 16 Maignan, 1 P. Terracciano 37 Pittarella, 96 Torriani Difensori 34 Gila, 46 Gabbia, 5 De Winter, 31 Pavlović, 23 Tomori, 13 Diawara, 2 Estupiñán, 42 F. Terracciano 33 Bartesaghi, 35 Vladimirov Centrocampisti 14 Modrić, 12 Rabiot, 30 Jashari, 80 Musah, 21 Chukwueze, 22 Moreira, 8 Loftus-Cheek, 56 Saelemaekers 28 Comotto Attaccanti 9 Ramos, 11 Pulisic, 70 Cisse, 20 Hutchinson 73 Camarda

Calendario Europa League: date e orari delle partite del Milan

Data e Ora Partita Fase Mercoledì 16 settembre, ore 21:00 Milan-Benfica League Phase - Giornata 1 Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 RB Salisburgo-Milan League Phase - Giornata 2 Giovedì 22 ottobre, ore 21:00 Bournemouth-Milan League Phase - Giornata 3 Giovedì 5 novembre, ore 18:45 Milan-Ferencváros League Phase - Giornata 4 Giovedì 26 novembre, ore 18:45 Olympiacos-Milan League Phase - Giornata 5 Giovedì 10 dicembre, ore 21:00 Milan-Sunderland League Phase - Giornata 6 Giovedì 21 gennaio, ore 21:00 Levski Sofia-Milan League Phase - Giornata 7 Giovedì 28 gennaio, ore 21:00 Milan-Ararat-Armenia League Phase - Giornata 8

Le scelte del Milan seguono rigidamente i paletti imposti dal regolamento continentale. Nella Lista A figurano i big e i giocatori formati in Italia o nel vivaio (come Matteo Gabbia, i fratelli Terracciano, Koni De Winter e Alphadjo Cisse). Nella Lista B trovano spazio i giovani nati dopo il 1° gennaio 2005 che rispettano i criteri di permanenza nel club, inclusi i rientri dai prestiti di Christian Comotto e Francesco Camarda.Il cammino del Milan nella League Phase inizierà ufficialmente mercoledì 16 settembre 2026 a San Siro contro il Benfica e si chiuderà, sempre tra le mura amiche, il 28 gennaio 2027 contro i campioni dell'Ararat-Armenia. Tutte le sfide dei rossoneri saranno trasmesse in diretta televisiva e streaming sui canali di