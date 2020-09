Europa League – Il calendario del Milan: date di sorteggio, gare, possibili rivali

MILAN AI PRELIMINARI

MILAN NEWS – In virtù del sesto posto della stagione scorsa, il Milan è qualificato ai preliminari di Europa League 2020/2021. I rossoneri partiranno dal secondo turno di qualificazione, in programma il prossimo giovedì 17 settembre, che si disputerà in gara secca. Al sorteggio di lunedì 31 agosto, il Milan ha pescato lo Shamrock Rovers, una squadra irlandese.

Qualora il Milan si qualificasse, poi, sarebbe atteso dal terzo turno di qualificazione, anche questo in gara secca, in programma il prossimo giovedì 24 settembre contro la vincente di Bodø/Glimt (NOR) vs Žalgiris Vilnius (LTU).

In caso di vittoria, i rossoneri disputerebbero infine il playoff finale in gara unica il prossimo giovedì 1° ottobre (sorteggio previsto per venerdì 18 settembre).

I POSSIBILI AVVERSARI AI PLAYOFF

Il sorteggio nasconderà delle insidie per i ragazzi di Pioli visto che il Milan, al momento, è solo in 81^ posizione nel ranking UEFA. I problemi potrebbero sorgere ai playoff del prossimo 1° ottobre, quando i rossoneri potrebbero trovare avversarie del calibro di Basilea, PSV Eindhoven, Sporting Lisbona, Galatasaray, Apoel, Standard Liegi, Partizan o Sparta Praga e Tottenham.

EUROPA LEAGUE, LA FASE A GIRONI

La fase a gironi, con l’auspicio che il Milan possa accedervi senza troppi problemi, inizierà il prossimo giovedì 22 ottobre e terminerà giovedì 10 dicembre 2020.

Qualche altra informazione utile sull’Europa League 2020/2021

LE REGOLE

Tutte le sfide di qualificazione sono in gara unica e si disputano a porte chiuse.

e si disputano a Il Video Assistant Referee (VAR) non verrà utilizzato nella fase a gironi, a differenza di quanto previsto. Verrà utilizzato nella fase a eliminazione diretta e introdotto nella fase a gironi a partire dal 2021/22.

DOVE SI GIOCHERA’ LA FINALE?

La finale del 2021 si disputerà al Gdańsk Stadium in Polonia, ovvero nello stadio che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. La città di Siviglia – che invece avrebbe dovuto ospitare l’atto conclusivo del 2021 – sarà la sede della finale del 2022.

QUANDO SI GIOCHERANNO LE PARTITE?

Qualificazioni

Turno preliminare: 20/08/2020

Primo turno di qualificazione: 27/08/2020

Secondo turno di qualificazione: 17/09/2020

Terzo turno di qualificazione: 24/09/2020

Spareggi: 01/10/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

QUANDO SONO I SORTEGGI?

09/08/2020: Sorteggio turno preliminare

10/08/2020: Sorteggio primo turno di qualificazione

31/08/2020: Sorteggio secondo turno di qualificazione

01/09/2020: Sorteggio terzo turno di qualificazione

18/09/2020: Sorteggio spareggi

02/10/2020: Sorteggio fase a gironi, Atene

14/12/2020: Sorteggio sedicesimi di finale

26/02/2021: Sorteggio ottavi di finale

19/03/2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali