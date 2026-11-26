Alphadjo Cisse, attaccante rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cisse in zona mista nel post-partita di Olympiacos-Milan 2-4 di Europa League

Su questa vittoria che può essere definita un'impresa: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa".

Sul suo decimo gol stagionale: "Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".

Su com'era il morale sullo 0-2 e com'è ora sul 4-2: "Non è mai facile stare in svantaggio, però abbiamo una squadra forte: ribaltare non facile ma è sempre bello. Stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo. Siamo molto contenti, diciamo che viaggeremo un po' più sereni, però da lunedì abbiamo un'altra battaglia che dobbiamo portare a casa".

Sul suo impatto nel Milan e se ha margini di crescita: "Siamo a novembre. Però comunque arrivo da una stagione in cui sono stato fermo quattro-cinque mesi, quindi diciamo che riprendere il tutto, anche se siamo già a novembre, non è semplice. Però sto lavorando per questo".

Sul piacere che ha a giocare in Europa League: "Sicuramente l'Europa League è una bella competizione. Siamo una squadra forte e speriamo di fare anche altri. Venti gol? No, l'obiettivo non ce l'ho. Forse non ve lo dico, vedremo a fine stagione e faremo i conti".

Sul suo rapporto con Rúben Amorim: "È molto bello lavorare col mister e il suo staff. Ci aiutano molto, stiamo crescendo e il suo lavoro, diciamo, che sta venendo fuori".

Sulle possibilità di qualificazione del Milan in Europa League e se sono più rilassati: "No, rilassati sicuramente no. Ci credevamo anche prima di questa partita e dobbiamo crederci ancora, e abbiamo anche altre partite dove sicuramente dobbiamo fare punti".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Sull'aver inserito nel suo repertorio i gol di testa: "È una cosa nuova, diciamo che nei trascorsi non l'ho mai fatto. Forse avrò fatto un gol di testa nella mia carriera, quest'anno sono già due e vedremo".