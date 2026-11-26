Il premio di MVP della partita di Europa League tra Milan e Olympiacos va senza dubbio ad Omari Hutchinson. Ad Atene, l'inglese ha sfoderato la sua miglior prestazione da quando veste la maglia rossonera, guidando la rimonta con un super gol e due assist. Al termine della partita, anche Ruben Amorim non ha potuto fare a meno di elogiare le qualità del classe 2003.

La partita di Hutchinson contro l'Olympiacos

Gol: 1

1 Assist: 2

2 Passaggi riusciti/tentati: 34/36 (94%)

34/36 (94%) Dribbling tentati/riusciti: 4/5

Ecco qualcheutile a comprendere la portata della prova di(dati 'Sofascore')

Nel primo tempo Amorim lo ha schierato come numero 10, limitando le sue abilità da esterno puro nell'uno contro uno. L'ingresso di Pulisic ha permesso ad Hutchinson di tornare nella sua posizione naturale, dove nella seconda frazione di gioco ha fatto impazzire Bruno a suon di dribbling e accelerazioni.

Amorim elogia Hutchinson dopo Olympiacos-Milan 2-4

"Hutchinson? Ha tanto talento, può fare anche di più. Non è una sorpresa per noi. Chi lo ha scelto? Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all'Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la maglia. Può fare quelle corse con la palla più spesso".

Il prezzo del riscatto

Intervenuto indallo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs',si è espresso così sulla prestazione diinIn estate, illo ha acquistato in. Per esercitare il diritto di riscatto, la società rossonera dovrà versare una cifra che si aggira intorno ainelle casse del club inglese: un investimento importante, ma seè davvero il giocatore visto contro l'Olympiacos potrebbe valerne la pena.