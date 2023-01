Risultati Coppa Italia – Milan-Torino 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Torino 0-1

Il Milan di Stefano Pioli perde in casa (0-1) contro il Torino di Ivan Jurić ai tempi supplementari e dice già addio alla Coppa Italia. Primo tempo che vede il Diavolo, infarcito di riserve, un po' più pericoloso. Al 26' palo di Charles De Ketelaere. Nella ripresa, quando il tecnico rossonero inserisce mano a mano i titolari, paradossalmente la squadra Campione d'Italia in carica crea sempre di meno. Al 70' espulsione per il difensore granata Koffi Djidji, ma in campo non se ne accorge nessuno. Il Torino regge bene l'urto (sterile) dei rossoneri e porta il match all'extra-time. Proprio nei 30' aggiuntivi la squadra ospite fa il suo l'incontro con una rete, in contropiede, firmata da Michel Adopo. Pioli ha tanto su cui interrogarsi. Vediamo, ora, il tabellino completo di Milan-Torino 0-1 a 'San Siro'.