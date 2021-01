Inter-Milan 1-2: rimonta nerazzurra al 97′ | Coppa Italia News

Inter-Milan 1-2 al 90′: il racconto del derby

INTER-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco il match Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco com’è andata la partita tra i nerazzurri di Antonio Conte ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Parte forte la formazione di Antonio Conte che crea alcune azioni pericolose nei primi 20 minuti. Al 19′ Kjaer lascia il campo a Tomori per un guaio muscolare. Esordio dunque in rossonero per l’ex Chelsea. Il match si sblocca alla mezz’ora con il solito Ibrahimovic che controlla bene e con un colpo da biliardo in diagonale fa secco Handanovic. Nel finale di tempo scintille tra Ibrahimovic e Lukaku, che non se le mandano a dire. Entrambi ammoniti e minacce anche verso il tunnel degli spogliatoi.

La ripresa si apre con Hakimi al posto di Darmian, perché Conte vuole maggiore spinta sulla destra. Al 57′ episodio chiave: Zlatan Ibrahimovic viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Kolarov. Pioli fa subito entrare Rebic in campo al posto di Brahim Diaz. Al 71′ Romelu Lukaku pareggia il match dagli 11 metri. Decisivo il fallo di Rafael Leao su Barella, con Valeri che dopo aver rivisto al Var assegna il penalty ai nerazzurri. Pareggio, dunque, dell’attaccante belga che segna il 18esimo gol stagionale.

Al 77′ l’episodio che non ti aspetti. Valeri, direttore di gara, accusa un problema muscolare: al suo posto entra in campo Chiffi, precedentemente IV uomo della sfida. Il match sembra avviarsi ai supplementari, ma al 97 Eriksen segna su calcio di punizione dopo un ingenuo fallo di Meite al limite dell’area. Punizione perfetto e Inter in semifinale di Coppa Italia.

IL NOSTRO LIVEBLOG DEL MATCH DI SAN SIRO>>>>