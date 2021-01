Coppa Italia, Milan-Torino 0-0: si va ai calci di rigore

Coppa Italia, Milan-Torino: si va ai rigori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non sono bastati nemmeno i tempi supplementari per decretare la vincente di Milan-Torino. Per conoscere la prima squadra che giocherà i Quarti di Finale di Coppa Italia servono i calci di rigore. I rossoneri hanno provato a spingere per trovare il gol del vantaggio, ma non hanno avuto occasione significative. Adesso la lotteria dal dischetto.

