Risultati Champions League – Porto-Milan 1-0: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 svoltasi al 'do Dragão'

A Porto arriva la terza sconfitta in tre gare del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli è con un piede e mezzo fuori dalla competizione. La rete della vittoria della squadra di Sérgio Conceição arriva al 65', con Luis Díaz, uno dei migliori in campo tra i 'Dragões', ma tutto il match, di fatto, ha visto dominare i lusitani. Milan mai pericoloso, se non con Olivier Giroud (colpo di testa debole) nella finale della prima frazione di gioco. Neanche l'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimović sveglia il Diavolo. Il tabellino completo di Porto-Milan 1-0 al 'do Dragão'.