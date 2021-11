Risultati Champions League – Milan-Porto 1-1, tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Porto, partita della 4^ giornata della Champions League 2021-2022. Ecco quanto successo stasera a 'San Siro'

Primo punto guadagnato in Champions League per un Milan che ha regalato l'intero primo tempo al Porto. Nella ripresa, invece, gli uomini di Stefano Pioli hanno prima pareggiato i conti con l'autogol di Mbemba, propiziato da Pierre Kalulu, poi hanno provato l'assalto per la rimonta finale. Un obiettivo non portato a termine che riduce ai minimi termini le possibilità di qualificazione agli Ottavi di Finale. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Porto.