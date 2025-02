Milan-Feyenoord 1-1, il tabellino

Ottimo primo tempo dei rossoneri: il Milan parte fortissimo con il gol nel primo minuto di Santiago Gimenez. Il Feyenoord viene messo sotto per 45 minuti, ma il Diavolo ha l'unico difetto di non trovare il secondo gol, nonostante le ottime occasioni avute. Il secondo tempo inizia di nuovo bene per il Milan con grande intensità. Theo Hernandez si fa espellere per un secondo giallo preso per simulazione. Il Milan si difende bassa, ma arriva il gol di Carranza. Il Milan pareggia contro il Feyenoord e saluta la Champions League ai playoff. E' fallimento europeo per i rossoneri. Theo Hernandez colpevole per il rosso nel secondo tempo.