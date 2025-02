Risultati Champions League, Feyenoord-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Feyenoord-Milan 1-0, il tabellino

Sconfitta di misura per il Milan di Sérgio Conceição in casa del Feyenoord di Pascal Bosschaart nella partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025. Al 'de Kuip', infatti, finisce 1-0 per gli olandesi, grazie al gol segnato in apertura (3') dal brasiliano Igor Paixão. Conclusione velleitaria sul quale Mike Maignan commette una papera clamorosa, lasciandosi scappare, sul palo, la sfera dalle mani. Paixão rimane, ad ogni modo, il vero e proprio mattatore di un match in cui il Diavolo crea - davanti - davvero pochissimo.