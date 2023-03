Milan, ufficiale: Maignan inserito in lista UEFA. Ci sarà contro il Tottenham

Mike Maignan sarà a disposizione di Stefano Pioli per Tottenham-Milan: il portiere francese è stato inserito in lista UEFA

Dopo essere tornato a disposizione di Pioli in campionato, Mike Maignan farà parte della squadra anche in Champions League. Come si può notare sul sito ufficiale della UEFA, il portiere francese è stato inserito nella lista al posto di Ciprian Tatarusanu. Maignan, dunque, scenderà in campo dal primo minuto nel match di mercoledì sera contro il Tottenham, in programma alle 21.00 al 'New White Hart Line.