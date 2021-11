Milan, tutte le combinazioni per passare il girone di Champions League

Il Milan è chiamato a dover fare un'impresa straordinaria contro l'Atletico Madrid per sperare di poter passare il girone di Champions League

Il Milan è più fuori che dentro dalla Champions League. Lo sanno bene i tifosi, così come tutto il gruppo squadra. Nonostante ciò, c'è ancora una piccola speranza per poter passare il girone e questa dovrà essere frutto di diverse combinazioni. Innanzitutto i rossoneri sono chiamati a dover vincere sia contro l'Atletico Madrid - gara in programma mercoledì sera alle 21 -, sia contro il Liverpool il prossimo 7 dicembre a San Siro. Impresa ardua? Sicuramente sarà difficile. A ciò si aggiungono anche i risultati degli altri incontri.