Juventus, Kaio Jorge escluso dalla lista Champions League | News

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha escluso dalla lista Champions il nuovo acquisto bianconero Kaio Jorge

La Juventus, così come il Milan, si appresta ad iniziare una nuova stagione in Champions League. Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha diramato la lista dei 23 calciatori che potranno essere a disposizione del tecnico toscano durante i gironi della competizione europea. Secondo quanto riporta 'SportMediaset', non fa parte di questa lista il nuovo attaccante brasiliano Kaio Jorge. L'ex Santos, a lungo seguito anche dai rossoneri, non prenderà parte alla fase iniziale del torneo, così come il terzino Luca Pellegrini. Presente nella lista, invece, Moise Kean.