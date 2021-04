Champions League, Thiago Silva: è il semifinalista più anziano dopo Giggs

Thiago Silva infinito. Il difensore ex Milan è il semifinalista di Champions League più anziano dai tempi di Ryan Giggs

Grande traguardo per Thiago Silva in occasione del match di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. L'ex difensore del Milan, con i suoi 36 anni e 217 giorni, è il titolare di movimento più anziano in una semifinale di Champions League dall'aprile 2011, quando Ryan Giggs (37, 148) giocò titolare per il Manchester United contro lo Schalke 04. Nonostante un'età non troppo verde, il brasiliano è ancora uno dei centrali più affidabili in Europa. I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos