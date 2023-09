Champions League, ecco la lista del Milan: presenti Adli e Caldara

Il Milan ha consegnato ufficialmente la lista Uefa valevole per la fase a gironi della Champions League. Stefano Pioli decide di sorprendere tutti portando nella spedizione europea anche Mattia Caldara, difensore ai margini della rosa e sul mercato per tutta la sessione estiva. Tuttavia, la presenza dell'ex difensore dell'Atalanta ha una grande importanza: Caldara è fondamentale in questa lista poiché cresciuto in un vivaio di un club italiano. Il regolamento, infatti, prevede almeno 4 giocatori cresciuti in casa, senza escluderne altri 4 delle giovanili.