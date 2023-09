Champions League, la possibile lista del Milan: sorpresa Caldara

Milan, i criteri per la compilazione delle liste

Prima di analizzare nel dettaglio le possibili decisioni del tecnico del Milan è bene ricordare che esistono alcune regole fondamentali. Ogni club può infatti inserire 25 calciatori nella propria Lista A per la Champions League, di cui 8 devono essere formati localmente. Questo significa che possono essere giocatori che per tre stagioni sportive o per 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato nel Milan (formati nel club) o hanno militato in un club della stessa federazione (formati in Italia). Di questi ultimi non possono esserne inseriti più di 4 e i portieri eleggibili sono 3, due in Lista A e uno in Lista B.