Champions League, 3 rossoneri tra i 10 migliori marcatori di sempre

Nella Top 10 dei migliori marcatori di sempre in Champions League figurano ben tre attaccanti che hanno indossato o indossano il rossonero

La Champions League, per anni, è stata la casa del Milan. Il Diavolo, infatti, ha vinto ben 7 volte questo trofeo (tra l'antica denominazione Coppa dei Campioni e la formula attuale), l'ultima delle quali nel 2007. Poi, però, il club rossonero ha attraversato, come tutti sappiamo, un periodo di magra, coinciso anche con due passaggi di proprietà, che sembra essere terminato proprio in queste ultime due stagioni.