Sondaggio: Top e Flop Milan, vota la delusione del 2019

NEWS MILAN – Con l’arrivo di Elliott, Gazidis, Leonardo e Maldini erano in tanti a sperare in un netto e immediato salto di qualità. La tanto agognata qualificazione Champions, però, non è arrivata nella stagione 2018/19 e l’inizio di quella successiva (l’attuale) ha portato in dote solo delusioni e un inizio da incubo. A farne le spese è stato ‘il Maestro’ Giampaolo, esonerato dopo poche giornate come era accaduto prima al Milan. Vi chiediamo dunque chi – più di tutti – vi ha deluso in questo 2019.

Scheda 1 di 3